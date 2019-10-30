СЕГОДНЯ 07:42 2019-10-30T07:42:18+03:00

В Радужном сгорел жилой многоквартирный дом. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме в городе Радужный произошел вечером 29 октября. Без крыши над головой остались 74 человека.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, в 20:40 поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном 24-квартирном доме в 9 микрорайоне. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось интенсивное задымление во втором подъезде, которое распространилось по подвальному помещению. Пострадавших нет.

По данным администрации, в доме проживало 74 человека. Тушение пожара осложнялось характеристиками строения: дом сборно-щитовой, горение происходит в скрытых пустотах.

В ликвидации пожара принимали участие 46 человек и 21 единица специальной техники, от МЧС России - 16 человек и 6 единиц специальной техники.

В 22:59 открытое горение в двухэтажном жилом доме ликвидировано на площади 100 м2. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. В девять утра 30 октября запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут рассмотрены вопросы по оказанию всесторонней помощи пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU