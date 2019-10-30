СЕГОДНЯ 07:33 2019-10-30T07:33:11+03:00

Погода в Югре 30 октября: морозная и солнечная погода Фото: Татьяна Коркина

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В среду 30 октября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2,-7 градусов, местами до -12 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5,-7 градусов.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -7 градусов.

В Нижневартовске ясная, морозная погода без осадков. Ветер юго-западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU