Полицейские Нижневартовска раскрыли дачную кражу

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-29T16:48:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе за прошедшие сутки раскрыты три ранее зарегистрированных преступления.

В числе преступлений раскрыто одно мошенничество, кража и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Арестован один человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Так, оперативными сотрудниками полиции Нижневартовска за кражу бензопилы и мотоблока на сумму 53000 рублей, совершенную в августе текущего года из дачного дома, установлены 31 и 35-летние подозреваемые. Мужчины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU