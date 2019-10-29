Полицейские Нижневартовска раскрыли дачную кражу
Мужчины находятся под подпиской о невыезде
Полицейские Нижневартовска раскрыли дачную кражуФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе за прошедшие сутки раскрыты три ранее зарегистрированных преступления.
В числе преступлений раскрыто одно мошенничество, кража и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Арестован один человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.
Так, оперативными сотрудниками полиции Нижневартовска за кражу бензопилы и мотоблока на сумму 53000 рублей, совершенную в августе текущего года из дачного дома, установлены 31 и 35-летние подозреваемые. Мужчины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU