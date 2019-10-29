Когалымчан приглашают на праздник граната
Праздник граната состоится в рамках Дней национальных культур 29 ноября в Когалыме.
Организаторы обещают богатую программу: дегустация национальных блюд, выставка национальной атрибутики, свадебный обряд по азербайджанским традициям, концертная программа и многое другое.
В 21:00 всех, кто старше 18, организаторы приглашают на восточную дискотеку. Праздник пройдет в молодежном центре «Метро». Начало – в 18:00.
Напомним, что в рамках Дней национальных культур в Музейно-выставочном центре Когалыма продолжает свою работу выставка «Жить вместе, оставаясь разными».
В этом году экспонируются подлинные национальные костюмы, а также уникальные предметы быта.
ИСТОЧНИК KP.RU