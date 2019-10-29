СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-29T16:28:42+03:00

Когалымчан приглашают на праздник граната. Фото с сайта администрации города Когалым

Всех, кто старше 18, организаторы приглашают на восточную дискотеку

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Праздник граната состоится в рамках Дней национальных культур 29 ноября в Когалыме.

Организаторы обещают богатую программу: дегустация национальных блюд, выставка национальной атрибутики, свадебный обряд по азербайджанским традициям, концертная программа и многое другое.

В 21:00 всех, кто старше 18, организаторы приглашают на восточную дискотеку. Праздник пройдет в молодежном центре «Метро». Начало – в 18:00.

Напомним, что в рамках Дней национальных культур в Музейно-выставочном центре Когалыма продолжает свою работу выставка «Жить вместе, оставаясь разными».

В этом году экспонируются подлинные национальные костюмы, а также уникальные предметы быта.

ИСТОЧНИК KP.RU