СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-29T16:19:20+03:00

В Сургуте состоится второй фестиваль ГТО Фото: Татьяна Коркина

Участников ждут состязания по бегу на дистанциях 30 и 60 метров, 2 и 3 километра, кардио- и силовые упражнения

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Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» пройдет в Сургуте в преддверии Дня народного единства. Соревнование по пяти видам комплекса ГТО состоится в Центре адаптивного спорта Югры 3 ноября. Торжественный парад по случаю открытия запланирован на 10:00.

По данным городской администрации, участие в состязаниях примут национально-культурные объединения города, семейные пары и просто любители активного образа жизни.

Участников ждут состязания по бегу на дистанциях 30 и 60 метров, 2 и 3 километра, кардио- и силовые упражнения.

По итогам фестиваля все участники получат сертификаты. Призеров соревнований наградят кубками и дипломами. Заявки принимаются по телефону 35-40-40 или на электронный адрес: centrgto-surgut@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU