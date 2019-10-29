Подростков из Нижневартовска наградят за спасение сестренки от педофила
Шестая торжественная церемония награждения в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» проводится при поддержке Росгвардии. В Совете Федерации детям и подросткам до 16-ти лет, совершившим героические и мужественные поступки, будут вручены общественные награды и ценные подарки.
Пока семья из Нижневартовска готовится к поездке в Москву для награждения, подростков и их младшую сестру пригласили в гости сотрудники вневедомственной охраны Нижневартовска. Они приехали в сопровождении родителей.
Ребятам продемонстрировали обмундирование и специальные средства. Специально для них организован урок самообороны.
- Мы рады приветствовать у себя в гостях маленьких героев. Дети проявили мужественный поступок, не растерялись и сумели защитить свою сестру от злоумышленника. Своими действиями ребята подают хороший пример сверстникам, - сказал командир батальона полиции, подполковник Гаджи Бекбулатов.
Росгвардейцы прокатили ребят на патрульной автомашине и показали им памятник "Покорителям Самотлора", вместе с детьми прогулялись по Аллее почёта авиационной техники и сделали фото на память.
Напомним, этим летом подростки спасли сестренку от педофила. Мужчина силой затащил девочку в свою квартиру, но подростки стучали в двери и вызвали одновременно взрослых и полицию. Девочка не пострадала, а злоумышленника заключили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU