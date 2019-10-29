В Когалыме у остановок монтируют электронные информационные табло
Подрядная организация приступила к монтажу информационных табло на остановочных пунктах общественного транспорта города Когалым.
По информации управления жилищно-коммунального хозяйства города, современные электронные табло будут информировать пассажиров о времени прибытия ближайшего автобуса. Всего в этом году планируется установить 12 информационных табло. Подготовительные работы уже завершены – подведены коммуникации, установлены основные опоры.
В ближайшие месяцы будет запушено мобильное приложение, с помощью которого пассажиры смогут отслеживать движения транспорта по маршруту.
Напомним, что работы проводятся в рамках комплексной модернизации существующей системы пассажирских перевозок и пассажирского сервиса.
ИСТОЧНИК KP.RU