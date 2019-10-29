В Югре гранты губернатора получат 54 некоммерческих организации

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-29T15:02:22+03:00

Больше всего победителей определено в направлениях «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта»

Изменить размер текста: A A

Обладателями гранта губернатора Югры на развитие гражданского общества на общую сумму более 48 миллионов рублей стали 57 социально значимых проектов, представленных 54 некоммерческими организациями.Об этом стало известно по итогам заседания координационного совета.

В топ-3 лидеров по количеству победителей вошли Ханты-Мансийск, Сургут, Нягань.

Минимальная сумма гранта составила 72 тысячи рублей, а максимальная – 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Больше всего победителей определено в направлениях «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта» (13 проектов), «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан» (11 проектов), «Наука, образование и просвещение» (10 проектов).

Перечень победителей доступен на сайте грантгубернатора.рф.

На грант в ходе второго конкурса было направлено 257 заявок от 215 некоммерческих организаций из 21 муниципалитета.

Отметим, что всего по итогам двух региональных конкурсов в 2019 году между проектами-победителями распределено 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU