СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-29T14:57:18+03:00

Двое жителей Сургута пойдут под суд за прописку мигрантов в своих квартирах Фото: Татьяна Коркина

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В Сургуте за минувшие сутки выявлены два факта фиктивной постановки на учет иностранцев.

Так, во время очередного рейда сотрудниками полиции установлена 45-летняя женщина, которая организовала фиктивную постановку на учет 3-х иностранцев в своей квартире, которые по данному адресу не проживали.

За аналогичное преступление сотрудниками полиции был установлен сургутянин, который организовал фиктивную постановку на учет двух иностранцев по своему месту жительства.

Подозреваемые пояснили, что совершили преступления ради вознаграждения.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU