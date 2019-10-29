Сургутяне могут отследить путь школьников по «Карте горожанина»

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-29T14:51:14+03:00

Приложение можно скачать на платформах «iOS» и «Android»

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В Сургуте заработала рассылка бесплатных пуш-уведомлений о прохождении ребенком через школьный турникет по «Карте горожанина».

Как рассказали в администрации города Сургут, нововведение коснулось тех образовательных учреждений, в которых с этого года внедрили новую систему контроля и управления доступом (СКУД). На данный момент это 23 образовательные организации, в том числе школа искусств №2, центр детского творчества и бассейн «Дельфин».

Для удобства родителей бесплатные пуш-уведомления приходят в специальное «Мобильное приложение горожанина». Там же формируется еженедельный отчет, который дает возможность отслеживать динамику посещений ребенка. Приложение можно скачать на платформах «iOS» и «Android».

Для подключения пуш-уведомлений необходимо, чтобы «Карта горожанина» была привязана к номеру телефона.

Планируется, что в следующем году услуга будет доступна во всех школах Сургута. В планах у администрации города расширить функционал «Карты горожанина». В процессе разработки находится сервис для оплаты школьного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU