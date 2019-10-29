СЕГОДНЯ 14:35 2019-10-29T14:35:41+03:00

В Нижневартовске форум пройдет финно-угорских народов «Живая нить». Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Все желающие могут продегустировать национальные блюда

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В Центре национальных культур Нижневартовска 1 ноября в 18 часов пройдёт форум финно-угорских народов «Живая нить». Вход свободный.

Как рассказали организаторы форума, студенты городских учебных заведений выступят с докладами на тему многообразия культуры финно-угорских народов.

Много интересного о жизни и традициях ханты и манси, удмуртов и марийцев зрители узнают, посетив книжную выставку и пообщавшись с представителями финно-угорских народов. В перерывах между выступлениями докладчиков гостей ждут творческие выступления фольклорных ансамблей «Тор-най», «Мари», «Инвожо». Приятным моментом мероприятия станет дегустация блюд национальных кухонь.

ИСТОЧНИК KP.RU