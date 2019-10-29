2019-10-29T14:02:34+03:00
Общество

Природнадзор Югры провел последний в этом году субботник

Было вывезено шесть самосвалов мусора
Алена Кульмухаметова
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Природнадзор Югры провел последний в этом году субботник. Фото с сайта Природнадзора ЮгрыПрироднадзор Югры провел последний в этом году субботник. Фото с сайта Природнадзора Югры
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В октябре 2019 года по инициативе Советского отдела Природнадзора Югры на территории городского поселения Пионерский проведён экологический субботник. Сотрудники ведомства ликвидировали несанкционированные свалки.

Так, силами работников Природнадзора Югры и местных властей и помощи предпринимателя было ликвидировано четыре места несанкционированного размещения отходов. Собрано и вывезено на полигон г.п. Пионерский шесть самосвалов отходов производства и потребления.

Всего за период с мая по октябрь 2019 года Природнадзором Югры в Советском районе проведен 21 субботник в результате ликвидировано 180 мест несанкционированного размещения отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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