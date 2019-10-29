Природнадзор Югры провел последний в этом году субботник
В октябре 2019 года по инициативе Советского отдела Природнадзора Югры на территории городского поселения Пионерский проведён экологический субботник. Сотрудники ведомства ликвидировали несанкционированные свалки.
Так, силами работников Природнадзора Югры и местных властей и помощи предпринимателя было ликвидировано четыре места несанкционированного размещения отходов. Собрано и вывезено на полигон г.п. Пионерский шесть самосвалов отходов производства и потребления.
Всего за период с мая по октябрь 2019 года Природнадзором Югры в Советском районе проведен 21 субботник в результате ликвидировано 180 мест несанкционированного размещения отходов.
ИСТОЧНИК KP.RU