2019-10-29T13:48:35+03:00
Происшествия

Жительница Нефтеюганска, продавая клетку для попугая, попала на уловку мошенника

Женщина сама сообщила все коды доступа к банковской карте
Алена Кульмухаметова
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Жительница Нефтеюганска, продавая клетку для попугая, попала на уловку мошенника. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреЖительница Нефтеюганска, продавая клетку для попугая, попала на уловку мошенника. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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С заявлением о хищении краже денег с банковского счета в дежурную часть городской полиции Нефтеюганска обратилась местная жительница.

Женщина рассказала полицейским, что на сайте «Авито» она разместила объявление о продаже клетки для попугая стоимостью 3500 рублей.

Вскоре ей позвонил потенциальный покупатель. Мужчина спросил, каким образом удобнее передать деньги за товар. Заявительница, желая получить предоплату, назвала данные банковской карты. «Покупатель» пообещал перевести деньги, а клетку для попугая, по его словам, должен был забрать курьер. Мужчина обманом снял с карты югорчанки более 7000 рублей.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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