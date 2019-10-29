СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-29T13:03:11+03:00

Прокуратура Сургута «забанила» пять запрещенных в России сайтов. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокуратура Сургута во время мониторинга сети Интернет обнаружила сайты, где размещались фотографии и картинки, пропагандирующие межрасовую ненависть, идеи национальной и религиозной розни.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение подобной информации. Кроме того, установлена уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Прокурор города обратился в Центральный районный суд г.Тюмени с заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд рассмотрел заявления прокурора и удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU