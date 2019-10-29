Прокуратура Сургута «забанила» пять запрещенных в России сайтов
Прокуратура Сургута во время мониторинга сети Интернет обнаружила сайты, где размещались фотографии и картинки, пропагандирующие межрасовую ненависть, идеи национальной и религиозной розни.
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение подобной информации. Кроме того, установлена уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Прокурор города обратился в Центральный районный суд г.Тюмени с заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Суд рассмотрел заявления прокурора и удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU