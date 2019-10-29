СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-29T12:55:23+03:00

В снегопады на дороги Ханты-Мансийска выйдут 175 единиц спецтехники. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Изменить размер текста: A A

Все организации жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийска прошли проверку Северо-Уральского управления Ростехнадзора и получили паспорт готовности к осенне-зимнему периоду еще в сентябре.

Как рассказали в городской администрации, в настоящее время автопарк муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия состоит из 175 единиц самоходной и прицепной техники.

Для выполнения работ по ручной уборке тротуаров на улицах и дорогах города, а также на объектах внешнего благоустройства сформированы бригады дорожных рабочих: 50 человек дневная смена и 10 – ночная.

Протяженность дорог, находящаяся на содержании МДЭП составляет более 150 километров. При этом у предприятия имеется резерв техники на случай возникновения экстремальной нештатной ситуации.

Добавим, что для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКК муниципального образования создано 12 бригад численностью 90 человек. Все они обучены и укомплектованы 47 единицами спецтехники. Кроме того, сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU