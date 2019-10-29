2019-10-29T12:55:23+03:00
Общество

В снегопады на дороги Ханты-Мансийска выйдут 175 единиц спецтехники

Сформированы бригады дорожных рабочих
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В снегопады на дороги Ханты-Мансийска выйдут 175 единиц спецтехники. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ снегопады на дороги Ханты-Мансийска выйдут 175 единиц спецтехники. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Все организации жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийска прошли проверку Северо-Уральского управления Ростехнадзора и получили паспорт готовности к осенне-зимнему периоду еще в сентябре.

Как рассказали в городской администрации, в настоящее время автопарк муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия состоит из 175 единиц самоходной и прицепной техники.

Для выполнения работ по ручной уборке тротуаров на улицах и дорогах города, а также на объектах внешнего благоустройства сформированы бригады дорожных рабочих: 50 человек дневная смена и 10 – ночная.

Протяженность дорог, находящаяся на содержании МДЭП составляет более 150 километров. При этом у предприятия имеется резерв техники на случай возникновения экстремальной нештатной ситуации.

Добавим, что для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКК муниципального образования создано 12 бригад численностью 90 человек. Все они обучены и укомплектованы 47 единицами спецтехники. Кроме того, сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске форум пройдет финно-угорских народов «Живая нить»
Природнадзор Югры провел последний в этом году субботник
В Нижневартовске из окна 8 этажа выпал мужчина
Жительница Нефтеюганска, продавая клетку для попугая, попала на уловку мошенника
Жителям Сургута предлагают голосовать за проекты благоустройства
Прокуратура Сургута «забанила» пять запрещенных в России сайтов
Молодой сургутский бизнесмен пойдет под суд за незаконную торговлю алкоголем
На сургутянку завели дело за фиктивную прописку трех иностранцев
Жители Ханты-Мансийска будут писать большой этнографический диктант в библиотеке
Два авиадебошира были сняты с самолетов «Сургут-Москва»
В Нижневартовске завершаются работы после пожара в доме по улице Спортивная
Югра стала лидером УрФО по количеству заявок на конкурс управленцев
В конце ноября в Сургуте откроют благоустроенный сквер «Геологоразведчиков»
Жители Югры всего за сутки перевели на счета мошенников около 700 тысяч рублей
Спасатели двое суток ищут пропавшего на Иртыше рыбака
Пойманные жителем Нижневартовска четыре осетра потянули на 640 тысяч рублей
В Ураве во время свадебного банкета загорелось кафе
В Нижневартовске юноша расплачивался в магазинах найденной банковской картой
В Нефтеюганске развернули пункт обогрева
За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали девять человек
Погода в Югре 29 октября: холодный ветер и снегопады