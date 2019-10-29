СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-29T12:32:25+03:00

Молодой сургутский бизнесмен пойдет под суд за незаконную торговлю алкоголем. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Он находится под подпиской о невыезде

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В поселке Солнечный Сургутского района 25-летний индивидуальный предприниматель пойдет под суд за нелегальную реализацию алкогольной продукции. Ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности за это нарушение.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками полиции было изъято около 600 бутылок различной алкогольной продукции объемом более 300 литров. По результатам экспертизы изъятый алкоголь оказался без акцизов.

Кроме того, на следующий день молодой человек продал пиво 16-летней девушке, не уточнив её возраст. Стоит отметить, что ранее нарушитель уже был привлечен к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU