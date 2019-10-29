На сургутянку завели дело за фиктивную прописку трех иностранцев
В Югре полицейские продолжают выявлять нарушения в сфере миграционного законодательства.
Так, дознавателем полиции Сургута возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней женщины, которая осуществила фиктивную регистрацию трех иностранцев без намерения предоставлять жилое помещение для проживания и пребывания. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 53 преступления, раскрыто 38, из них: факт причинения тяжких телесных повреждений, 8 мошенничеств, 5 краж, 4 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и факт незаконного оборота оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU