СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-29T11:02:28+03:00

На сургутянку завели дело за фиктивную прописку трех иностранцев. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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В Югре полицейские продолжают выявлять нарушения в сфере миграционного законодательства.

Так, дознавателем полиции Сургута возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней женщины, которая осуществила фиктивную регистрацию трех иностранцев без намерения предоставлять жилое помещение для проживания и пребывания. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 53 преступления, раскрыто 38, из них: факт причинения тяжких телесных повреждений, 8 мошенничеств, 5 краж, 4 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и факт незаконного оборота оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU