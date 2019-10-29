2019-10-29T10:50:25+03:00
Общество

Жители Ханты-Мансийска будут писать большой этнографический диктант в библиотеке

Всероссийская акция позволит оценить уровень грамотности населения
Алена Кульмухаметова
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Жители Ханты-Мансийска будут писать большой этнографический диктант в библиотекеЖители Ханты-Мансийска будут писать большой этнографический диктант в библиотеке
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Официальной площадкой для диктанта в окружной столице станет Государственная библиотека Югры.

По данным организаторов, регистрация участников «Большого этнографического диктанта» начнётся 1 ноября в 10.00, а сам диктант пройдёт с 11.00 до 12.00.

Всероссийская акция позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Диктант - это 30 вопросов: 20 – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. Для ответа на вопросы даётся 45 минут.

Проверить свои знания можно и дистанционно, онлайн тестирование пройдёт на официальном сайте «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru с 1 по 4 ноября 2019 года. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте акции 10 ноября 2019 года, индивидуальные результаты – 12 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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