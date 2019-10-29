2019-10-29T10:40:05+03:00
Общество

Два авиадебошира были сняты с самолетов «Сургут-Москва»

Мужчины были сильно пьяны
Алена Кульмухаметова
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Два авиадебошира были сняты с самолетов «Сургут-Москва»Два авиадебошира были сняты с самолетов «Сургут-Москва»Фото: Татьяна Коркина
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В аэропорту Сургута транспортные полицейские привлекли двух пассажиров к административной ответственности. Об этом сообщает УМВД на транспорте в УрФО.

Так, 25 октября в шесть утра транспортным полицейским поступило сообщение о том, что в накопителе аэропорта находится пассажир в нетрезвом состоянии.

46-летний житель Мегиона, находясь в «стерильной зоне» аэропорта, ожидая рейса на Москву, употреблял спиртные напитки, в результате представителем авиаперевозчика был составлен акт о нарушении правил поведения, на основании которого пассажир не был допущен к полету. Мужчина был доставлен в линейное отделение полиции в аэропорту Сургута.

На следующий день снова произошел подобный случай: также в стерильной зоне аэропорта, также, ожидая рейса на Москву, нетрезвым был 42-летний житель Московской области. Правонарушитель был отстранен от полета и доставлен в линейное отделение полиции в аэропорту Сургута.

Улететь нарушителям пришлось другими рейсами. Возврат стоимости билетов им не сделают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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