СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-29T10:22:47+03:00

В Нижневартовске завершаются работы после пожара в доме по улице Спортивная. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Изменить размер текста: A A

В доме 5А по улице Спортивная в Нижневартовске, где 1 июля текущего года произошел пожар, практически окончены работы по капитальному ремонту общедомового имущества.

По словам заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации муниципалитета Максима Коротаева, кровлю построили в сентябре.

Часть работ проводит Югорский фонд капитального ремонта. Системы электроснабжения, водоотведения заменены 18 октября. Тепло- и водоснабжение отремонтируют до конца ноября. Фасад здания обновят в следующем году. Этим также займется окружная структура. Все работы проводятся при непосредственном контроле инициативной группы, в которую входят жители данного дома.

- За счет средств городского бюджета сейчас ремонтируем шесть муниципальных квартир. Завершить эту работу планируем 15 ноября. Кроме того, в ближайшее время будет заключен контракт на восстановление еще шести квартир за счет городских средств. Это те квартиры, которые полностью повреждены огнем. Отмечу также, что собственники 12-ти квартир освобождены от платы за коммунальные и жилищные услуги, с момента пожара и пока жители не заселятся. Расходы по вывозу ТКО взяла на себя Управляющая компания №2, - отметил Максим Коротаев.

В каждой из этих квартир заменят инженерные коммуникации, обновят стены, потолок, линолеум, установят новые окна и двери. Вопрос помощи жителям, чье жилье пострадало от пожара, находится на постоянном контроле окружных и городских властей. С инициативой поддержать вартовчан также выступили предприниматели Нижневартовска. Одни предоставили мебель, другие – строительные материалы. Силами представителей бизнес-сообщества города отремонтировано шесть квартир. Вартовчане уже вернулись домой.

Напомним, пожар на кровле дома по адресу: улица Спортивная, 5-А, произошел 1 июля 2019 года По данным Госпожнадзора, на момент возгорания в доме находились 66 человек, все были эвакуированы. Пострадавших не было. Всего же в 62-квартирном доме проживают 190 человек. С каждой семьей велась индивидуальная работа. Всем обратившимся была оказана необходимая помощь. Губернатором Югры Натальей Комаровой было подписано распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 14 миллионов 847 тысяч рублей для оказания материальной помощи жильцам.

ИСТОЧНИК KP.RU