В конце ноября в Сургуте откроют благоустроенный сквер «Геологоразведчиков»

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-29T09:52:17+03:00

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В Сургуте заканчивают первый этап благоустройства сквера «Геологоразведчиков». На территории парка в 27 микрорайоне выполнены подземные работы, сейчас укладывают тротуарную плитку. В ближайшее время ожидается поставка опор освещения, скамеек и урн. Для молодежи на территории разместят турникеты и брусья.

Как сообщила куратор проекта Ольга Сидорова, горожан порадуют специальные стенды для уличного граффити от местных художников. Насладиться новым парком жильцы близлежащих домов смогут уже в конце ноября. Реализация идеи стала возможной благодаря проекту «Бюджет Сургута Online».

Среди других общественных инициатив, которые в этом году преобразили городские улицы – роспись фасадов зданий и сооружений «Музей под открытым небом», летний кинотеатр, устройство покрытия на футбольном поле и посадка деревьев на территории спортивного комплекса, а также акция против выпадения детей из окон «Ангел-Хранитель». На все проекты сургутян из городского бюджета направили почти семь миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU