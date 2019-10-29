СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-29T08:59:53+03:00

Жители Югры всего за сутки перевели на счета мошенников около 700 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 10 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Когалыма, Пыть-Яха, Нягани, Сургутского, Октябрьского районов перевели злоумышленникам более 670 тысяч рублей. Чаще всего аферисты находят своих жертв на сайтах.

Так, 52-летняя жительница Октябрьского района на сайте-двойнике «Оплачивайте услуги Ростелеком Мгновенное зачисление платежа», будучи уверенной в оригинальности сайта, оплатила услугу междугородней связи и интернета в размере 14 500 рублей.

Житель Пыть-Яха лишился более 200 тысяч рублей, желая приобрести снежный отвал и прицеп для минитрактора «Файтер Т-22» на сайте www.traktora.su.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU