2019-10-29T08:52:45+03:00
Общество

Спасатели двое суток ищут пропавшего на Иртыше рыбака

Лодку мужчины видели очевидцы
Алена Кульмухаметова
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Спасатели двое суток ищут пропавшего на Иртыше рыбака. Фото с сайта pixabay.comСпасатели двое суток ищут пропавшего на Иртыше рыбака. Фото с сайта pixabay.com
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Поисковики из Ханты-Мансийска продолжают поиски 36-летнего мужчины, который отправился на рыбалку еще 26 октября.

По информации «Центроспас-Югории», дежурная смена мобильного поисково-спасательного отряда из Ханты-Мансийска 28 октября выехала на поиски мужчины, который который отправился на рыбалку на реку Иртыш, до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Спасатели сообщают, что на 45 км Иртыша очевидцы видели лодку, похожую на ту, в которой мог находиться пропавший.

Спасатели визуально обследовали 90 км береговой линии, однако туман и снегопад затрудняют поиски мужчины. Поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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