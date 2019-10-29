2019-10-29T08:44:17+03:00
Общество

Пойманные жителем Нижневартовска четыре осетра потянули на 640 тысяч рублей

Заядлый рыбак попал под суд
Алена Кульмухаметова
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Пойманные жителем Нижневартовска четыре осетра потянули на 640 тысяч рублейПойманные жителем Нижневартовска четыре осетра потянули на 640 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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Мировой судья Нижневартовского судебного района признал виновным вартовчанина в незаконной добычерыбы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в июне 2019 года обвиняемый, находясь на реке Вах в Нижневартовском районе, выловил четыре особи сибирского осетра, чем причинил ущерб природным ресурсам на сумму 640 тысяч рублей. 214 тысяч рублей рыбак выплатил добровольно до вынесения приговора суда.

Для взыскания невозмещенного ущерба прокурором района заявлен гражданский иск, который рассмотрен и удовлетворен.

Суд назначил горе-рыбаку наказание в виде обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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