В Ураве во время свадебного банкета загорелось кафе
Пожар в кафе «Планета», расположенный на улице Магистральная в городе Урае произошел 25 октября во время свадьбы.
По информации «Центроспас-Югории», на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании помещения кухни в кафе.
- Возгорание произошло в мангальной зоне. В это время в заведении проходила свадьба. Спасатели в первую очередь произвели эвакуацию людей в количестве 67 человек. В ходе эвакуации объект был обесточен. Дым в банкетный зал не распространялся. Люди покинули помещение без паники, организовано. Все задействованные службы сработали оперативно, сообщил заместитель начальника зонального поисково-спасательного отряда из Кондинского района Баязит Тагиров.
Без пострадавших не обошлось - при обследовании подсобных помещений спасатели обнаружили 25-летнюю девушку, которая отравилась угарным газом. Спасатели передали пострадавшую бригаде скорой медицинской помощи, а после этого помогли пожарным разобрать сгоревшие конструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU