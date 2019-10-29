В Ураве во время свадебного банкета загорелось кафе

СЕГОДНЯ 08:28 2019-10-29T08:28:01+03:00

В Урае во время свадьбы сгорело кафе. Фото с сайта pixabay.com

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Пожар в кафе «Планета», расположенный на улице Магистральная в городе Урае произошел 25 октября во время свадьбы.

По информации «Центроспас-Югории», на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании помещения кухни в кафе.

- Возгорание произошло в мангальной зоне. В это время в заведении проходила свадьба. Спасатели в первую очередь произвели эвакуацию людей в количестве 67 человек. В ходе эвакуации объект был обесточен. Дым в банкетный зал не распространялся. Люди покинули помещение без паники, организовано. Все задействованные службы сработали оперативно, сообщил заместитель начальника зонального поисково-спасательного отряда из Кондинского района Баязит Тагиров.

Без пострадавших не обошлось - при обследовании подсобных помещений спасатели обнаружили 25-летнюю девушку, которая отравилась угарным газом. Спасатели передали пострадавшую бригаде скорой медицинской помощи, а после этого помогли пожарным разобрать сгоревшие конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU