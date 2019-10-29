СЕГОДНЯ 08:00 2019-10-29T08:00:20+03:00

В Нефтеюганске развернули пункт обогрева. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Он может автономно работать на любом участке трассы

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В Югру надвигаются холода. В сильные морозы водителям на помощь приходят пункты обогрева.

Для проверки готовности к применению специалистами Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона и администрацией Нефтеюганского района был развернут мобильный пункт обогрева.

Как рассказали в МЧС России по ХМАО-Югре, мобильные пункты обогрева предназначены для временного размещения людей в период чрезвычайных ситуаций федеральных (региональных) автомобильных дорогах.

Их уникальность в том, что развернуть пункты обогрева можно быстро в любой точке на федеральной трассе. Зимой в любой момент при получении сигналов бедствия, связанных с тяжелыми дорожно-транспортными условиями, заторами на трассах подвижные пункты обогрева выйдут на помощь участникам дорожного движения.

Он оборудован самым необходимым: электрогенераторами, дизельными обогревателями, тепловыми пушками, теплой одеждой, обувью, одеялами, медицинскими препаратами, применяемыми при обморожении и переохлаждении, а также термосами для горячей пищи.

ИСТОЧНИК KP.RU