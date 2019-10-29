В Нефтеюганске развернули пункт обогрева
В Югру надвигаются холода. В сильные морозы водителям на помощь приходят пункты обогрева.
Для проверки готовности к применению специалистами Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона и администрацией Нефтеюганского района был развернут мобильный пункт обогрева.
Как рассказали в МЧС России по ХМАО-Югре, мобильные пункты обогрева предназначены для временного размещения людей в период чрезвычайных ситуаций федеральных (региональных) автомобильных дорогах.
Их уникальность в том, что развернуть пункты обогрева можно быстро в любой точке на федеральной трассе. Зимой в любой момент при получении сигналов бедствия, связанных с тяжелыми дорожно-транспортными условиями, заторами на трассах подвижные пункты обогрева выйдут на помощь участникам дорожного движения.
Он оборудован самым необходимым: электрогенераторами, дизельными обогревателями, тепловыми пушками, теплой одеждой, обувью, одеялами, медицинскими препаратами, применяемыми при обморожении и переохлаждении, а также термосами для горячей пищи.
ИСТОЧНИК KP.RU