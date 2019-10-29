2019-10-29T07:25:11+03:00
Общество

Погода в Югре 29 октября: холодный ветер и снегопады

Местами по округу столбики термометров опустились до -15 градусов
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 29 октября: холодный ветер и снегопадыПогода в Югре 29 октября: холодный ветер и снегопадыФото: Татьяна Коркина
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Во вторник 29 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, по югу и востоку умеренный снег. Гололедные явления. Ветер переменных направлений 6-11 метров в секунду, по южным районам порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4,-9 градусов, по северу -10,-15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -6 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -6 градусов.

В Нижневартовске с утра небольшой снег, пасмурно. Ветер северо-западный, западный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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