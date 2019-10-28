2019-10-28T15:43:55+03:00
Общество

Общественники требуют от властей Ханты-Мансийска снизить налог для предпринимателей

Бизнес может массово обанкротиться
Алена Кульмухаметова
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Общественники требуют от властей Ханты-Мансийска снизить налог для предпринимателей. Фото с сайта ОНФ ЮгрыОбщественники требуют от властей Ханты-Мансийска снизить налог для предпринимателей. Фото с сайта ОНФ Югры
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Эксперты регионального отделения ОНФ направили в прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа информацию о ситуации с поддержкой предпринимательства в регионе.

Активисты просят дать правовую оценку действиям окружных чиновников, которые проигнорировали общественные предложения общественников о снижении имущественного налога и кадастровой стоимости имущества на территории автономного округа.

По мнению активистов, бизнес-сообщество региона прогнозирует массовое банкротство предпринимателей из-за высоких налогов на коммерческую недвижимость.

Согласно новой оценке, кадастровая стоимость более одного миллиона объектов недвижимости в Югре вырастет, в среднем рост составит около 30%. Стоит отметить, что в ХМАО по этим обязательствам установлена максимальная ставка имущественного налога – 2%. И это единственный регион в Уральском федеральном округе, где не предусмотрены льготы по имущественным налогам для малого предпринимательства.

- Налог на имущество является обязательным для всех – предприниматель обязан его платить, даже если у него нет прибыли. Если региональные власти примут такую оценку стоимости объектов недвижимости, это станет серьезным ударом для предпринимателей, так как обернется многократным – в пять и более раз – увеличением стоимости аренды площадей, – прокомментировал эксперт ОНФ в Югре Александр Ломакин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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