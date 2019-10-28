2019-10-28T15:23:37+03:00
Общество

Бизнесмены Нижневартовска создадут зону отдыха для горожан

Сквер пока носит условное название
Алена Кульмухаметова
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Бизнесмены Нижневартовска создадут зону отдыха для горожан. Фото с сайта администрации города НижневартовскБизнесмены Нижневартовска создадут зону отдыха для горожан. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Бизнес-сообщество города и администрация Нижневартовска договорились о создании зоны отдыха в районе перекрестка улиц Таежной и Мусы Джалиля.

По словам главы города Василия Тихонова, речь в этом соглашении идет о создании сквера, который условно пока назван «Сквер Матери». Пожелания благоустроить данную территорию неоднократно поступали от жителей города.

Соглашение между компании АО «ГК «Северавтодор», ООО «ВОРТ», ЗАО «Городское освещение», ООО Завод «Прессплиткам» и городской администрацией уже подписано. Бизнесмены берут на себя расходы, связанные с приобретением необходимых материалов, выполнением работ по благоустройству территории. Начать мероприятия планируется в июне 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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