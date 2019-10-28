2019-10-28T14:47:17+03:00
Происшествия

Житель Нягани получил год «строгача» за хранение обреза

Оружие изъяли полицейские
Алена Кульмухаметова
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Житель Нягани получил год «строгача» за хранение обреза. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыЖитель Нягани получил год «строгача» за хранение обреза. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого за кражи местного жителя. Он признан виновным в незаконном приобретении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югре, подсудимый в апреле 2016 года купил в Октябрьском районе обрез гладкоствольного оружия, которое в последующем перевез в город Нягань, где хранил по месту своего жительства до момента его изъятия сотрудниками полиции в апреле 2019 года.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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