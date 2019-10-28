Жители Югры несколько часов обходятся без мобильной связи

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-28T14:39:27+03:00

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В соцсетях абоненты оператора МТС в течение дня сообщают о неполадках с сетью. Ни звонки, ни сообщения, ни выход в интернет не возможны. Югорчане отмечают, что пропала по всему ХМАО.

Представитель оператора отметил, что причиной всему - авария.

В работе мобильного оператора МТС в ХМАО произошёл сбой, связанный с обрывом волоконно-оптических линий связи, сообщили RNS в пресс-службе оператора.

- В связи с обрывом ВОЛС у некоторых абонентов в ХМАО могут наблюдаться кратковременные затруднения с мобильными сервисами. Работы по восстановлению уже ведутся, — отметил представитель оператора. Ранее о проблемах в работе МТС сообщили пользователи портала Downdetector.

ИСТОЧНИК KP.RU