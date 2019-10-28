Жители Югры несколько часов обходятся без мобильной связи
В соцсетях абоненты оператора МТС в течение дня сообщают о неполадках с сетью. Ни звонки, ни сообщения, ни выход в интернет не возможны. Югорчане отмечают, что пропала по всему ХМАО.
Представитель оператора отметил, что причиной всему - авария.
В работе мобильного оператора МТС в ХМАО произошёл сбой, связанный с обрывом волоконно-оптических линий связи, сообщили RNS в пресс-службе оператора.
- В связи с обрывом ВОЛС у некоторых абонентов в ХМАО могут наблюдаться кратковременные затруднения с мобильными сервисами. Работы по восстановлению уже ведутся, — отметил представитель оператора. Ранее о проблемах в работе МТС сообщили пользователи портала Downdetector.
ИСТОЧНИК KP.RU