2019-10-28T14:39:27+03:00
Общество

Жители Югры несколько часов обходятся без мобильной связи

У известного оператора неполадки с сетью
Алена Кульмухаметова
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В соцсетях абоненты оператора МТС в течение дня сообщают о неполадках с сетью. Ни звонки, ни сообщения, ни выход в интернет не возможны. Югорчане отмечают, что пропала по всему ХМАО.

Представитель оператора отметил, что причиной всему - авария.

В работе мобильного оператора МТС в ХМАО произошёл сбой, связанный с обрывом волоконно-оптических линий связи, сообщили RNS в пресс-службе оператора.

- В связи с обрывом ВОЛС у некоторых абонентов в ХМАО могут наблюдаться кратковременные затруднения с мобильными сервисами. Работы по восстановлению уже ведутся, — отметил представитель оператора. Ранее о проблемах в работе МТС сообщили пользователи портала Downdetector.

ИСТОЧНИК KP.RU

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