На стройке в Пыть-Яхе насмерть разбился прораб
Мужчина упал в шахту лифта
На стройке в Пыть-Яхе насмерть разбился прораб. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Трагедия произошла накануне вечером на строящемся многоквартирном доме в городе Пыть-Ях. Мужчина насмерть разбился, упав с высоты.
Как сообщили в следственном комитете Югры, вечером 27 октября 2019 года на строящемся объекте – жилой дом в 1 микрорайоне г.Пыть-Яха, в результате падения в шахту лифта погиб прораб стройки.
В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Подробности гибели мужчины пока не известны.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU