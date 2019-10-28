СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-28T13:58:44+03:00

На стройке в Пыть-Яхе насмерть разбился прораб. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Трагедия произошла накануне вечером на строящемся многоквартирном доме в городе Пыть-Ях. Мужчина насмерть разбился, упав с высоты.

Как сообщили в следственном комитете Югры, вечером 27 октября 2019 года на строящемся объекте – жилой дом в 1 микрорайоне г.Пыть-Яха, в результате падения в шахту лифта погиб прораб стройки.

В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Подробности гибели мужчины пока не известны.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU