СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-28T13:52:23+03:00

Правительство ХМАО одобрило проект бюджета до 2022 года. Фото с сайта pixabay.com

Более 70 процентов окружного бюджета направляется на здравоохранение, социальное обеспечение и образование

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Распоряжение «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» единогласно приняли сегодня, 28 октября, члены окружного правительства.

По словам губернаторы Югры Натальи Комаровой, более 70 процентов окружного бюджета направляется на развитие здравоохранения, социального обеспечения, образования.

Прогнозируется, что в 2020 году доходы казны превысят 212,9 миллиарда рублей, в 2021 году – 219,2 миллиарда, а в 2022 году – 224,2 миллиарда рублей.

Расходы бюджета направлены на исполнение взятых обязательств, в первую очередь, установленных публичными нормативно-правовыми актами.

Заместитель председателя общественного совета при окружном департаменте финансов Юрий Манчевский в ходе заседания подчеркнул, что бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сбалансирован, основан на базовых показателях социально-экономического развития региона. В этой связи он оценен широкой общественностью положительно.

Теперь документ будет направлен для рассмотрения в думу автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU