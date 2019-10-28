2019-10-28T13:44:55+03:00
Происшествия

Жительница Ханты-Мансийска сообщила «следователю» код и лишилась сбережений

Женщина желала получить компенсацию за БАДы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жительница Ханты-Мансийска сообщила «следователю» код и лишилась сбережений. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскЖительница Ханты-Мансийска сообщила «следователю» код и лишилась сбережений. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Очередная жертва мошенников зарегистрирована в Югре. Женщина, желая получить компенсацию за ранее приобретенные БАДы, назвала незнакомцу персональные данные.

Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска с заявлением о мошенничестве обратилась 47-летняя жительница окружного центра.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился капитаном юстиции СУ СК РФ.

По его словам, компания, в которой ранее югорчанка покупала БАДы, ликвидирована.

- Всем клиентам, пострадавшим от действий данной компании положена компенсация - уверял звонивший. Для перечисления денег женщина сообщила злоумышленнику номер банковской карты и код доступа, пришедший ей в СМС-сообщении, после чего с ее банковского счета были списаны более 4 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бизнесмены Нижневартовска создадут зону отдыха для горожан
Житель Нягани получил год «строгача» за хранение обреза
Жители Югры несколько часов обходятся без мобильной связи
На стройке в Пыть-Яхе насмерть разбился прораб
Правительство ХМАО одобрило проект бюджета до 2022 года
Паромное сообщение в районе Нижневартовска прекратится в середине ноября
В Сургуте на рыбалке утонул главный инженер городских электрических сетей
В Нижневартовске осужден уроженец Таджикистана за попытку кражи нефти с месторождения
Густой туман в Нижневартовске стал вынужденной посадки самолета из Москвы
В Ханты-Мансийске пациент обокрал в больнице пенсионера
В Ханты-Мансийске территорию спортшколы олимпийского резерва реконструируют
В Сургуте из окна шестого этажа выпал подросток
В Урае за угон авто задержан мужчина
Общественники Югры обнаружили неэффективно израсходованные 5 млн рублей при строительстве дорог
Итоги недели в Югре: рассказываем о главных новостях округа с 21 по 27 октября 2019 года
За неделю спасатели Югры эвакуировали из горящих зданий более 700 человек
Около 900 тысяч рублей перевели мошенникам жители Югры
За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали 10 человек