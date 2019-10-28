СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-28T13:44:55+03:00

Жительница Ханты-Мансийска сообщила «следователю» код и лишилась сбережений. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Очередная жертва мошенников зарегистрирована в Югре. Женщина, желая получить компенсацию за ранее приобретенные БАДы, назвала незнакомцу персональные данные.

Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска с заявлением о мошенничестве обратилась 47-летняя жительница окружного центра.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился капитаном юстиции СУ СК РФ.

По его словам, компания, в которой ранее югорчанка покупала БАДы, ликвидирована.

- Всем клиентам, пострадавшим от действий данной компании положена компенсация - уверял звонивший. Для перечисления денег женщина сообщила злоумышленнику номер банковской карты и код доступа, пришедший ей в СМС-сообщении, после чего с ее банковского счета были списаны более 4 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU