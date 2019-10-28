2019-10-28T13:37:10+03:00
Общество

Паромное сообщение в районе Нижневартовска прекратится в середине ноября

Горожан предупреждают о тонком льде
Алена Кульмухаметова
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Паромное сообщение в районе Нижневартовска прекратится в середине ноября. Фото с сайта администрации города НижневартовскПаромное сообщение в районе Нижневартовска прекратится в середине ноября. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Югру пришло похолодание. Уже завтра столбики термометров опустятся ниже ноля и начнутся заморозки.

Как сообщили в администрации города Нижневартовск, в первой половине ноября на водоемах, расположенных в черте города и его окрестностях, ожидается становление перволедья. В это же время планируется прекращение паромного сообщения, соединяющего город с соседними территориями. Горожан предупреждают об осторожности, и напоминают, что осенний лед становится прочным только после того, как установятся продолжительные морозы. При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по телефону 112.

Трагические случаи гибели людей на льду уже есть. Так, накануне на рыбалке погиб главный инженер городских электросетьей Сургута. Мужчина провалился на тонком льду реки и утонул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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