2019-10-28T13:04:14+03:00
Происшествия

В Сургуте на рыбалке утонул главный инженер городских электрических сетей

Друг не смог спасти Андрея Григорьева
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте на рыбалке утонул главный инженер городских электрических сетей. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте на рыбалке утонул главный инженер городских электрических сетей. Фото с сайта pixabay.com
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Мужчина трагически погиб накануне на реке в районе поселка Локосово Сургутского района. Вместе с другом главный инженер сургутских городских электрических сетей Андрей Григорьев шел по замерзшей реке и провалился. Спасти его не удалось. Он погиб на 47 году жизни.

Информация об его гибели появилась на сайте компании, где он работал.

«Невосполнимая утрата и большое горе для его семьи, родных, близких и всего коллектива «Сургутских городских электрических сетей», говорится в сообщении.

Отметим, что главным инженером Общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» Андрей Григорьев был назначен в 2008 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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