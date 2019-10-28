В Сургуте на рыбалке утонул главный инженер городских электрических сетей
Мужчина трагически погиб накануне на реке в районе поселка Локосово Сургутского района. Вместе с другом главный инженер сургутских городских электрических сетей Андрей Григорьев шел по замерзшей реке и провалился. Спасти его не удалось. Он погиб на 47 году жизни.
Информация об его гибели появилась на сайте компании, где он работал.
«Невосполнимая утрата и большое горе для его семьи, родных, близких и всего коллектива «Сургутских городских электрических сетей», говорится в сообщении.
Отметим, что главным инженером Общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» Андрей Григорьев был назначен в 2008 году.
ИСТОЧНИК KP.RU