2019-10-28T12:49:10+03:00
Происшествия

В Нижневартовске осужден уроженец Таджикистана за попытку кражи нефти с месторождения

Мужчина проведет семь месяцев в колонии общего режима
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске осужден уроженец Таджикистана за попытку кражи нефти с месторождения. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Нижневартовске осужден уроженец Таджикистана за попытку кражи нефти с месторождения. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Нижневартовский районный суд признал виновным жителя Таджикистана в покушении на кражу из нефтепровода, которую он пытался совершить с двумя подельниками.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в ноябре 2013 года подсудимый с двумя соучастниками находился в лесу у дороги «г.СургутНижневартовск».

Через несанкционированную врезку в нефтепровод злоумышленники пытались похитить нефть на сумму свыше 190 000 рублей, закачивая ее в емкость автоцистерны.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции с поличным.

Впоследствии подсудимый скрылся от следствия и с 2014 года находился в международном розыске. Благодаря принятым правоохранительными органами мерам в апреле 2019 года он был установлен и задержан.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бизнесмены Нижневартовска создадут зону отдыха для горожан
Житель Нягани получил год «строгача» за хранение обреза
Жители Югры несколько часов обходятся без мобильной связи
На стройке в Пыть-Яхе насмерть разбился прораб
Правительство ХМАО одобрило проект бюджета до 2022 года
Жительница Ханты-Мансийска сообщила «следователю» код и лишилась сбережений
Паромное сообщение в районе Нижневартовска прекратится в середине ноября
В Сургуте на рыбалке утонул главный инженер городских электрических сетей
Густой туман в Нижневартовске стал вынужденной посадки самолета из Москвы
В Ханты-Мансийске пациент обокрал в больнице пенсионера
В Ханты-Мансийске территорию спортшколы олимпийского резерва реконструируют
В Сургуте из окна шестого этажа выпал подросток
В Урае за угон авто задержан мужчина
Общественники Югры обнаружили неэффективно израсходованные 5 млн рублей при строительстве дорог
Итоги недели в Югре: рассказываем о главных новостях округа с 21 по 27 октября 2019 года
За неделю спасатели Югры эвакуировали из горящих зданий более 700 человек
Около 900 тысяч рублей перевели мошенникам жители Югры
За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали 10 человек