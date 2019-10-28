СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-28T12:49:10+03:00

В Нижневартовске осужден уроженец Таджикистана за попытку кражи нефти с месторождения. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Мужчина проведет семь месяцев в колонии общего режима

Изменить размер текста: A A

Нижневартовский районный суд признал виновным жителя Таджикистана в покушении на кражу из нефтепровода, которую он пытался совершить с двумя подельниками.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в ноябре 2013 года подсудимый с двумя соучастниками находился в лесу у дороги «г.Сургут – Нижневартовск».

Через несанкционированную врезку в нефтепровод злоумышленники пытались похитить нефть на сумму свыше 190 000 рублей, закачивая ее в емкость автоцистерны.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции с поличным.

Впоследствии подсудимый скрылся от следствия и с 2014 года находился в международном розыске. Благодаря принятым правоохранительными органами мерам в апреле 2019 года он был установлен и задержан.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU