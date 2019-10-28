В Нижневартовске осужден уроженец Таджикистана за попытку кражи нефти с месторождения
Нижневартовский районный суд признал виновным жителя Таджикистана в покушении на кражу из нефтепровода, которую он пытался совершить с двумя подельниками.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в ноябре 2013 года подсудимый с двумя соучастниками находился в лесу у дороги «г.Сургут – Нижневартовск».
Через несанкционированную врезку в нефтепровод злоумышленники пытались похитить нефть на сумму свыше 190 000 рублей, закачивая ее в емкость автоцистерны.
Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции с поличным.
Впоследствии подсудимый скрылся от следствия и с 2014 года находился в международном розыске. Благодаря принятым правоохранительными органами мерам в апреле 2019 года он был установлен и задержан.
Суд назначил виновному наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU