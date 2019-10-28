СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-28T12:30:26+03:00

Густой туман в Нижневартовске стал вынужденной посадки самолета из Москвы. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Самолет рейсом «Москва-Нижневартовск» авиакомпании «Аэрофлот» должен был прилететь в 6 часов 45 минут, фактически доставил пассажиров в Нижневартовск только в 10 часов 47 минут. В справочной аэропорта отметили, что соответственно был задержан и обратный вылет в столицу: вместо 7 часов 55 минут самолет отправился в 11 часов 30 минут.

Причиной задержки рейсов стал густой туман, опустившийся сегодня утром на Нижневартовск. Самолету, летевшему из Москвы, пришлось совершить вынужденную посадку в Сургуте.

Туманы отступают. По прогнозам синоптиков, похолодание возвращается в Югру. В регионе на ближайшие два ожидается небольшой снег. Ветер западных направлений умеренный. Температура 29 октября ночью -7,-12 ºС, при прояснениях до -17 ºС, по южным районам -1,-6 ºС, днем -2,-7 ºС, по северу до -12 ºС; 30 октября ночью -8,-13 ºС, днем -3,-8 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU