2019-10-28T12:30:26+03:00
Общество

Густой туман в Нижневартовске стал вынужденной посадки самолета из Москвы

Борт приземлился в Сургуте
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Густой туман в Нижневартовске стал вынужденной посадки самолета из Москвы. Фото с сайта администрации города НижневартовскГустой туман в Нижневартовске стал вынужденной посадки самолета из Москвы. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Самолет рейсом «Москва-Нижневартовск» авиакомпании «Аэрофлот» должен был прилететь в 6 часов 45 минут, фактически доставил пассажиров в Нижневартовск только в 10 часов 47 минут. В справочной аэропорта отметили, что соответственно был задержан и обратный вылет в столицу: вместо 7 часов 55 минут самолет отправился в 11 часов 30 минут.

Причиной задержки рейсов стал густой туман, опустившийся сегодня утром на Нижневартовск. Самолету, летевшему из Москвы, пришлось совершить вынужденную посадку в Сургуте.

Туманы отступают. По прогнозам синоптиков, похолодание возвращается в Югру. В регионе на ближайшие два ожидается небольшой снег. Ветер западных направлений умеренный. Температура 29 октября ночью -7,-12 ºС, при прояснениях до -17 ºС, по южным районам -1,-6 ºС, днем -2,-7 ºС, по северу до -12 ºС; 30 октября ночью -8,-13 ºС, днем -3,-8 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бизнесмены Нижневартовска создадут зону отдыха для горожан
Житель Нягани получил год «строгача» за хранение обреза
Жители Югры несколько часов обходятся без мобильной связи
На стройке в Пыть-Яхе насмерть разбился прораб
Правительство ХМАО одобрило проект бюджета до 2022 года
Жительница Ханты-Мансийска сообщила «следователю» код и лишилась сбережений
Паромное сообщение в районе Нижневартовска прекратится в середине ноября
В Сургуте на рыбалке утонул главный инженер городских электрических сетей
В Нижневартовске осужден уроженец Таджикистана за попытку кражи нефти с месторождения
В Ханты-Мансийске пациент обокрал в больнице пенсионера
В Ханты-Мансийске территорию спортшколы олимпийского резерва реконструируют
В Сургуте из окна шестого этажа выпал подросток
В Урае за угон авто задержан мужчина
Общественники Югры обнаружили неэффективно израсходованные 5 млн рублей при строительстве дорог
Итоги недели в Югре: рассказываем о главных новостях округа с 21 по 27 октября 2019 года
За неделю спасатели Югры эвакуировали из горящих зданий более 700 человек
Около 900 тысяч рублей перевели мошенникам жители Югры
За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали 10 человек