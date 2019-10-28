СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-28T12:15:04+03:00

В Ханты-Мансийске пациент обокрал в больнице пенсионера. Фото с сайта pixabay.com

Оба мужчины проходили там лечение

Изменить размер текста: A A

В начале октября в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратился пенсионер из города Нефтеюганска с заявлением о краже денег с банковской карты.

Полицейским мужчина рассказал, что из палаты одного из медицинских учреждений окружного центра, где он проходил лечение, исчезла его банковская карта. Вскоре с карты списались 80 тысяч рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый житель поселка Кышик Ханты-Мансийского района, который также проходил лечение в медицинском учреждении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленник арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU