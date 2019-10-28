2019-10-28T12:15:04+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске пациент обокрал в больнице пенсионера

Оба мужчины проходили там лечение
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске пациент обокрал в больнице пенсионера. Фото с сайта pixabay.comВ Ханты-Мансийске пациент обокрал в больнице пенсионера. Фото с сайта pixabay.com
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В начале октября в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратился пенсионер из города Нефтеюганска с заявлением о краже денег с банковской карты.

Полицейским мужчина рассказал, что из палаты одного из медицинских учреждений окружного центра, где он проходил лечение, исчезла его банковская карта. Вскоре с карты списались 80 тысяч рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый житель поселка Кышик Ханты-Мансийского района, который также проходил лечение в медицинском учреждении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленник арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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