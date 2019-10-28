В Ханты-Мансийске территорию спортшколы олимпийского резерва реконструируют

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-28T10:58:40+03:00

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Торжественное мероприятие, посвящённое 60-летию со дня образования Спортивной школы олимпийского резерва горда Ханты-Мансийска прошло накануне в КДЦ «Октябрь». В нем приняли участие выпускники, сотрудники и ветераны спортивной школы, а также сегодняшние воспитанники и их родители.

К своему юбилею спортшкола получила особенный подарок - проект реконструкции территории.

- Это подарок не только для самой школы, это подарок всем жителям нашего прекрасного города. Мы планируем, что в течение двух лет будет реконструирована не только «Долина ручьев», но и горнолыжная, тюбинговая, лыжная и лыжероллерные трассы. Поскольку это излюбленное место прогулок и отдыха для жителей города, будут организованы дорожки для пеших прогулок и места для занятий спортом, - отметил глава города Ханты-Мансийск Максим Ряшин.

Сегодня на базе школы работает 3 отделения: «лыжные гонки», «горнолыжный спорт и сноуборд», «хоккей», в которых занимаются более 500 ребятишек. Напомним, в честь юбилея МБОУ СШОР в течение двух недель в школах города был организован проект «Дорога к олимпийским медалям начинается здесь». Знаменитые спортсмены - выпускники спортшколы: участник олимпийских игр 2014 года, мастер спорта международного класса Антон Гафаров, мастер спорта по сноуборду Никита Коваленко, Чемпион России по хоккею Илья Илюшкин проводили открытые уроки физической культуры в школах города.

ИСТОЧНИК KP.RU