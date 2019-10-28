СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-28T10:49:22+03:00

В Сургуте из окна шестого этажа выпал подросток. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в Сургуте на улице Комсомольская. Из окна шестого этажа дома №25 на козырек магазина выпал 13-летний подросток. Юноша получил тяжкие повреждения.

В городской полиции отметили, что перед происшествием между подростком и отцом произошел конфликт из-за плохих оценок, через некоторое время родители обнаружили открытое окно и лежащего на козырьке магазина, расположенного на первом этаже, сына.

В пресс-службе городской полиции рассказали, что в дежурную часть поступило сообщение из сургутской травматологии о том, что сотрудниками медучреждения была оказана медицинская помощь гражданину 2005 года рождения, учащемуся восьмого класса. Ребенок на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. Предварительный диагноз повреждений – сочетанная травма, перелом нижних и верхних конечностей.

ИСТОЧНИК KP.RU