2019-10-28T10:49:22+03:00
Происшествия

В Сургуте из окна шестого этажа выпал подросток

Юноша получил тяжелые травмы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте из окна шестого этажа выпал подросток. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте из окна шестого этажа выпал подросток. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в Сургуте на улице Комсомольская. Из окна шестого этажа дома №25 на козырек магазина выпал 13-летний подросток. Юноша получил тяжкие повреждения.

В городской полиции отметили, что перед происшествием между подростком и отцом произошел конфликт из-за плохих оценок, через некоторое время родители обнаружили открытое окно и лежащего на козырьке магазина, расположенного на первом этаже, сына.

В пресс-службе городской полиции рассказали, что в дежурную часть поступило сообщение из сургутской травматологии о том, что сотрудниками медучреждения была оказана медицинская помощь гражданину 2005 года рождения, учащемуся восьмого класса. Ребенок на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. Предварительный диагноз повреждений – сочетанная травма, перелом нижних и верхних конечностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бизнесмены Нижневартовска создадут зону отдыха для горожан
Житель Нягани получил год «строгача» за хранение обреза
Жители Югры несколько часов обходятся без мобильной связи
На стройке в Пыть-Яхе насмерть разбился прораб
Правительство ХМАО одобрило проект бюджета до 2022 года
Жительница Ханты-Мансийска сообщила «следователю» код и лишилась сбережений
Паромное сообщение в районе Нижневартовска прекратится в середине ноября
В Сургуте на рыбалке утонул главный инженер городских электрических сетей
В Нижневартовске осужден уроженец Таджикистана за попытку кражи нефти с месторождения
Густой туман в Нижневартовске стал вынужденной посадки самолета из Москвы
В Ханты-Мансийске пациент обокрал в больнице пенсионера
В Ханты-Мансийске территорию спортшколы олимпийского резерва реконструируют
В Урае за угон авто задержан мужчина
Общественники Югры обнаружили неэффективно израсходованные 5 млн рублей при строительстве дорог
Итоги недели в Югре: рассказываем о главных новостях округа с 21 по 27 октября 2019 года
За неделю спасатели Югры эвакуировали из горящих зданий более 700 человек
Около 900 тысяч рублей перевели мошенникам жители Югры
За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали 10 человек