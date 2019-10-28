СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-28T10:24:25+03:00

В Урае за угон авто задержан мужчина. Фото с сайта pixabay.com

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Полицейские задержали горе-угонщика из Урая. Мужчина покатался и бросил чужой автомобиль.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, дознавателем полиции Урая возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего подозреваемого, который от одного из домов 2А микрорайона совершил угон автомобиля, принадлежащего женщине 1983 года рождения. Автомобиль найден.

По данным ведомства, за прошедшие выходные дни в Югре зарегистрировано 64 преступления, раскрыто 41, из них: 4 факта причинения тяжких телесных повреждений, 8 краж, 6 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 2 мошенничества, угон, грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU