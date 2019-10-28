В Урае за угон авто задержан мужчина
Полицейские задержали горе-угонщика из Урая. Мужчина покатался и бросил чужой автомобиль.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, дознавателем полиции Урая возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего подозреваемого, который от одного из домов 2А микрорайона совершил угон автомобиля, принадлежащего женщине 1983 года рождения. Автомобиль найден.
По данным ведомства, за прошедшие выходные дни в Югре зарегистрировано 64 преступления, раскрыто 41, из них: 4 факта причинения тяжких телесных повреждений, 8 краж, 6 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 2 мошенничества, угон, грабеж.
ИСТОЧНИК KP.RU