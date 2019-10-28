2019-10-28T10:12:08+03:00
Общество

Общественники Югры обнаружили неэффективно израсходованные 5 млн рублей при строительстве дорог

Информацией заинтересовалась прокуратура
Алена Кульмухаметова
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Общественники Югры обнаружили неэффективно израсходованные 5 млн рублей при строительстве дорог. Фото с сайта ОНФ ХМАО-ЮгрыОбщественники Югры обнаружили неэффективно израсходованные 5 млн рублей при строительстве дорог. Фото с сайта ОНФ ХМАО-Югры
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Контрольно-счетная палата Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа после обращения общественников провела внеплановые проверки в администрации городского поселения Белый Яр.

Так, активисты ОНФ обнаружили, что в поселке были демонтированы тротуары, построенные меньше двух лет назад. Тротуары построили в сентябре 2017 г. в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», а в мае этого года на улицах Кушникова, Некрасова и Маяковского их демонтировали ради реконструкции дороги. Приблизительные потери бюджета составили 3 млн руб.

В ходе проверки контролеры подтвердили эти выводы общественников и обнаружили новые нарушения в сфере закупок – всего почти на 5 млн руб.

При этом представители районной администрации объяснили, что не знали о предстоящей реконструкции дорог и инженерных коммуникаций. Такой ответ не устроил экспертов ОНФ, и они направили информацию в прокуратуру и контрольно-счетную палату Сургутского района.

В контрольно-счетной палате сообщили, что в ходе проверки обнаружили неэффективное расходование бюджетных средств при ремонте дорог и тротуаров в поселении Белый Яр.

Кроме того, по словам ревизоров, в ходе проверки они обнаружили и более ранние нарушения. Так в 2017 г. администрация городского поселения Белый Яр допустила нецелевое использование бюджетных средств в сумме 769,7 тыс. руб. «в связи с оплатой фактически невыполненных работ по ремонту тротуаров по улицам Лесная, Горького, 1-й микрорайон».

Таким образом, за два года почти 5 млн руб. из государственной казны были истрачены впустую. По итогам проверки ревизоры направили представление в администрацию поселения Белый Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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