2019-10-28T10:02:32+03:00
Общество

Итоги недели в Югре: рассказываем о главных новостях округа с 21 по 27 октября 2019 года

Коротко о самых запоминающихся событиях недели
Алена Кульмухаметова
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Грузовик врезался в здание детсада в Ханты-Мансийске. Фото из сосцети ВКонтактеГрузовик врезался в здание детсада в Ханты-Мансийске. Фото из сосцети ВКонтакте
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Для читателей «Комсомольской правды – Югры», которые хотят быть в курсе главных новостей округа и боятся пропустить что-то важное для себя, отныне каждый понедельник мы публикуем дайджест основных событий минувшей недели. Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале.

1. Самое громкое ДТП минувшей недели произошло в Ханты-Мансийске. В здание детского сада «Елочка» врезался грузовик «Мерседес». Перед этим машина снесла ограждение, смяла игровые детские комплексы и врезалась в стену детсада, частично разрушив медицинский блок. По счастливой случайности никто не пострадал.

2. Жителей Югры повергла в шок история о том, как бойцовский пес от голода съел собаку. Животные были заперты в гараже на две недели. Зоозащитники до сих пор ищут владельца собак.

3. Югорчане рассказали, как хотят отметить юбилей округа. Масштабное мероприятие, объединившее свыше 100 активных жителей автономного округа, состоялось в Ханты-Мансийске 22 октября.

Новые остановки будут хорошо видны ночью. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Новые остановки будут хорошо видны ночью. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

В течение более чем пяти часов участники, разделившиеся на шесть групп, выработали около 250 предложений. В результате до итоговой презентации членам оргкомитета дошло 18 идей – по три инициативы от каждой группы.

4. В Ханты-Мансийске на переселение из аварийного жилья выделены дополнительные средства. Дополнительные вливания в размере 731,7 млн рублей получит программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» для переселения граждан из аварийных домов и реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

5. В Нижневартовске появились новые остановки с подсветкой. овые павильоны полузакрытого вида выполнены в современном дизайне и в другой цветовой гамме. Это позволит пассажирам укрыться от осадков. Кроме того, в павильонах предусмотрено место под рекламу, в темное время остановки подсвечиваются. Всего установят 15 современных остановок.

6. Югорчан испугала стая волков, которая вышла на дорогу. Ролик о встрече с санитарами леса появился в сургутских пабликах. Автор видео отмечает, что двигался на своем автомобиле по трассе между городами Покачи и Лангепас, когда увидел стаю хищников.

Дом тушили 44 пожарных. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Дом тушили 44 пожарных. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

7. В поселке Белый Яр Сургутского района сгорел частично расселенный многоквартирный дом. Его тушили 44 человека личного состава и 10 единиц техники. Погорельцам предоставили жилье в маневременном фонде.

Сабухи Аббасов. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Сабухи Аббасов. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

8. Стало известно, что Югру на конкурсе «Народный участковый-2019» представит полицейский из Мегиона. Сабухи Аббасов набрал рекордное количество голосов в конкурсе «Народный участковый - 2019» - 1994 на региональном этапе, что говорит о большом доверии населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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