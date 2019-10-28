2019-10-28T08:37:59+03:00
Происшествия

Около 900 тысяч рублей перевели мошенникам жители Югры

Злоумышленников не нашли
Алена Кульмухаметова
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Около 900 тысяч рублей перевели мошенникам жители Югры. Фото с сайта pixabay.comОколо 900 тысяч рублей перевели мошенникам жители Югры. Фото с сайта pixabay.com
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За минувшие дни в Югре зарегистрировано 15 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Пострадавшие перевели злоумышленникам более 860 тысяч

Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югре, на уловки злоумышленников попались жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нягани, Когалыма, Советского и Нефтеюганского районов.

Так, у жителя окружной столицы неизвестные похитили более 30 тысяч рублей под предлогом аренды квартиры, объявление о сдаче которой заявитель разместил на сайте «Авито». По аналогичной схеме мошенники обманули жительницу Нижневартовска. Она лишилась более 24 тысяч рублей.

Обманным путем злоумышленники завладели деньгами жительницы Нягани в сумме 184 500 рублей под предлогом перечисления задатка за приобретение земельного участка, объявление о продаже которого было размещено заявительницей на сайте «Авито».

Добавим, что на сайте "Авито" размещено предупреждение о том, что переводить аваносом деньги не знакомцам не следует. Однако югорчане его игнорируют. По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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