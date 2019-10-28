СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-28T07:55:41+03:00

Две квартирные кражи раскрыты полицейскими Югры в минувшие выходные. Фото с сайта pixabay.com

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Участковым из Березовского района установлена 52-летняя ранее судимая подозреваемая, которая из квартиры одного из домов по улице Аэропорт поселка Березово похитила 2600 рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В Нижневартовске 36-летний ранее судимый подозреваемый из квартиры одного из домов по улице Мира путем свободного доступа похитил сотовый телефон стоимостью 10000 рублей. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU