В Ханты-Мансийске камер видеонаблюдения станет еще больше
В окружной столице продолжают реализовывать проекты «Умный город» и «Безопасный город».
По данным администрации города, в подсистему видеомониторинга интегрировано 16 новых видеокамер, 150 существующих видеокамер правоохранительного сегмента, а также четыре камеры на спортивных объектах, с функцией распознавания лиц. Сигнал с камер выведен в дежурную часть полиции и ЕДДС города, период хранения видеоинформации составляет 180 суток.
Также на территории города развернуты семь постов гидрологического, метеорологического и атмосферного мониторинга. Данные с указанных устройств используются для проведения прогнозов развития паводка, лесных пожаров и других ЧС.
В рамках направления «Умное ЖКХ» при новом строительстве и капитальном ремонте, дома оснащаются умными датчиками учета коммунальных ресурсов с выводом параметров в единую дежурно-диспетчерскую службу и ресурсоснабжающие организации.
Напомним, что от округа в программу реализации пилотных проектов «Умный город» вошли Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. В каждом из городов планируется внедрить восемь проектных блоков: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной безопасности, интеллектуальные системы экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. Всего около 50 мероприятий в каждом городе со сроком реализации до 2024 года.
ИСТОЧНИК KP.RU