2019-10-28T07:25:04+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске камер видеонаблюдения станет еще больше

Сигнал с камер выведен в дежурную часть
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске камер видеонаблюдения станет еще больше. Фото с сайта администарции города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске камер видеонаблюдения станет еще больше. Фото с сайта администарции города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

В окружной столице продолжают реализовывать проекты «Умный город» и «Безопасный город».

По данным администрации города, в подсистему видеомониторинга интегрировано 16 новых видеокамер, 150 существующих видеокамер правоохранительного сегмента, а также четыре камеры на спортивных объектах, с функцией распознавания лиц. Сигнал с камер выведен в дежурную часть полиции и ЕДДС города, период хранения видеоинформации составляет 180 суток.

Также на территории города развернуты семь постов гидрологического, метеорологического и атмосферного мониторинга. Данные с указанных устройств используются для проведения прогнозов развития паводка, лесных пожаров и других ЧС.

В рамках направления «Умное ЖКХ» при новом строительстве и капитальном ремонте, дома оснащаются умными датчиками учета коммунальных ресурсов с выводом параметров в единую дежурно-диспетчерскую службу и ресурсоснабжающие организации.

Напомним, что от округа в программу реализации пилотных проектов «Умный город» вошли Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. В каждом из городов планируется внедрить восемь проектных блоков: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной безопасности, интеллектуальные системы экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. Всего около 50 мероприятий в каждом городе со сроком реализации до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске территорию спортшколы олимпийского резерва реконструируют
В Сургуте из окна шестого этажа выпал подросток
В Урае за угон авто задержан мужчина
Общественники Югры обнаружили неэффективно израсходованные 5 млн рублей при строительстве дорог
Итоги недели в Югре: рассказываем о главных новостях округа с 21 по 27 октября 2019 года
За неделю спасатели Югры эвакуировали из горящих зданий более 700 человек
Около 900 тысяч рублей перевели мошенникам жители Югры
За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали 10 человек
Две квартирные кражи раскрыты полицейскими Югры в минувшие выходные
Погода в Югре 28 октября: мокрый снег и пасмурная погода
Судебные приставы из Лангепаса нашли должника в соцсетях, чтобы взыскать уголовный штраф
В Югорске подросток работал ночным официантом в баре
В Югре с начала года сгорело 240 автомобилей
В Сургутском районе жителям сделают перерасчет за лишние кубометры и гигакалории
Погода в Югре 27 октября: синоптики обещают дождь со снегом
Югорские школьники поедут туристами в Тюмень и Тобольск
В Сургутском районе мошенникам не удалось поиметь денег сразу с двух человек
В Ханты-Мансийске любителя «поддать» арестовали за повторную езду под градусом
Погода в Югре 26 октября: пройдёт мокрый снег
Власти Сургута по просьбе горожан очистили остановки от рекламы
В снегопады на улицы Нижневартовска выйдут 200 единиц спецтехники
В Ханты-Мансийске стартовали окружные соревнования по фигурному катанию
На сургутских дачах мужчина украл 400 литров дизтоплива
В Сургутском районе временно закрыта переправа между Лямино и Сытомино
В Нижневартовске появились новые остановки с подсветкой
Пауэрлифтер из Башкирии посвятил свою победу погибшему в Сургуте Ильмиру Ханову
В Мегионе общественники оценили доступность среды для маломобильных горожан