СЕГОДНЯ 07:25 2019-10-28T07:25:04+03:00

В Ханты-Мансийске камер видеонаблюдения станет еще больше. Фото с сайта администарции города Ханты-Мансийск

Изменить размер текста: A A

В окружной столице продолжают реализовывать проекты «Умный город» и «Безопасный город».

По данным администрации города, в подсистему видеомониторинга интегрировано 16 новых видеокамер, 150 существующих видеокамер правоохранительного сегмента, а также четыре камеры на спортивных объектах, с функцией распознавания лиц. Сигнал с камер выведен в дежурную часть полиции и ЕДДС города, период хранения видеоинформации составляет 180 суток.

Также на территории города развернуты семь постов гидрологического, метеорологического и атмосферного мониторинга. Данные с указанных устройств используются для проведения прогнозов развития паводка, лесных пожаров и других ЧС.

В рамках направления «Умное ЖКХ» при новом строительстве и капитальном ремонте, дома оснащаются умными датчиками учета коммунальных ресурсов с выводом параметров в единую дежурно-диспетчерскую службу и ресурсоснабжающие организации.

Напомним, что от округа в программу реализации пилотных проектов «Умный город» вошли Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. В каждом из городов планируется внедрить восемь проектных блоков: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной безопасности, интеллектуальные системы экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. Всего около 50 мероприятий в каждом городе со сроком реализации до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU