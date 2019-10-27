2019-10-27T14:25:18+03:00
Происшествия

Судебные приставы из Лангепаса нашли должника в соцсетях, чтобы взыскать уголовный штраф

Молодой человек привлекался за хранение наркотиков
Лидия Шумкова
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Судебные приставы отдела судебных приставов по городу Лангепасу взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 30 тысяч рублей. Как сообщили в Управлении ФССП России по ХМАО — Югре, к уголовной ответственности молодой человек привлекался по статье, связанной с незаконным приобретением, хранением, перевозкой изготовлением и переработкой наркотических средств. Штраф он тогда так и не оплатил.

В исполнительном производстве были указаны и место жительства, и телефон парня. Но по месту регистрации он не проживал, на телефонные звонки не отвечал. Зато активно пользовался социальными сетями. Там-то на него и вышли судебные приставы, предупредив его о том, что неисполнение решения суда может привести к инициированию должностным лицом процедуры замены наказания на более строгое. Парень оценил серьезность последствий и оплатил уголовный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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