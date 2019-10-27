В Югорске подросток работал ночным официантом в баре
За нарушение трудового законодательства в отношении несовершеннолетних Югорская межрайонная прокуратура наказала штрафом директора кафе-бара, где работал подросток. Как выяснилось, парень трудился официантом в ночное время, да еще и в таком месте, где продают алкоголь и сигареты.
По закону нельзя было принимать его на подобную работу, уточнили в прокуратуре. Поэтому владельцу вынесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, а директор кафе-бара оштрафован на пять тысяч рублей.
Кстати, это не единичный случай в Югре, когда нарушаются трудовые права подростков. Так, например, только в этом году нередко возникали задержки с выплатой зарплаты несовершеннолетним в городах Белоярский, Нижневартовск, Когалым, Пыть-Ях, а также в Березовском и Кондинском районах.
СПРАВКА «КП»
Югорская прокуратура нашла 33 нарушения закона, внесла 11 представлений и привлекла к дисциплинарной ответственности 11 должностных лиц, к административной – 15 лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU