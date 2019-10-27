В Югре с начала года сгорело 240 автомобилей
С начала 2019 года в Югре произошло более 240 возгораний транспортных средств. Как сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, причиной возгорания чаще всего становится несоблюдение элементарных правил устройства и эксплуатации транспортных средств и установки и эксплуатация электрооборудования.
- Уберечь от пожара своего «железного коня» может только сам владелец. Для того чтобы легковой автомобиль сгорел, достаточно считанных минут, - предупредили в ведомстве.
Чтобы избежать рисков и предупредить возгорание, спасатели советуют содержать автомобиль в полной технической исправности и вовремя проходить техническое обслуживание. Установку и ремонт электрооборудования доверять следует только специалистам и не устанавливать в автомобиле несертифицированные или кустарные устройства. Кроме того, не стоит перевозить горюче-смазочные жидкости и газы в салоне и багажном отделении автомобиля без крайней необходимости. И уж тем более лучше избежать курения в салоне авто.
- Если автомобиль начал ехать рывками, прерывисто или пропадают функции бортовой сети, то в таком случае лучше всего остановиться, заглушить авто и обесточить его, скинув клеммы у аккумулятора. Далее необходимо доставить транспортное средство на буксире или эвакуаторе на ремонтную станцию, - добавили в окружном управлении МЧС.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ ЗАГОРЕЛСЯ
- При появлении первых признаков возгорания (а это может быть как запах дыма и резкий запах бензина или газа, так и визуальное появление дыма или огня) нужно немедленно прекратить движение и остановить транспортное средство.
- Мотор глушить обязательно и на всякий случай достать ключ из замка зажигания. В случае если автомобиль работает на газу, необходимо перекрыть краны, расположенные в багажном отделении.
- Зафиксировать колеса, поставив автомобиль на ручник или на скорость, если коробка переключения передач механическая.
- Снять клеммы с аккумуляторной батареи.
- При блокировке дверей разбить стекло подручными средствами и выбраться из автомобиля.
- При незначительном возгорании приступить к тушению при помощи огнетушителя, который, конечно же, должен храниться в исправном состоянии.
- При быстром распространении огня в районе бензобака лучше не рисковать и немедленно покинуть автомобиль, отойдя на безопасное расстояние не менее 10 -15 метров.
- Вызвать пожарно-спасательные силы по телефону 101 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU