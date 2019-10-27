СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-27T10:23:43+03:00

В Югре с начала года сгорело 240 автомобилей. Фото с сайта ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этом, в основном, виноваты сами владельцы транспорта

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С начала 2019 года в Югре произошло более 240 возгораний транспортных средств. Как сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, причиной возгорания чаще всего становится несоблюдение элементарных правил устройства и эксплуатации транспортных средств и установки и эксплуатация электрооборудования.

- Уберечь от пожара своего «железного коня» может только сам владелец. Для того чтобы легковой автомобиль сгорел, достаточно считанных минут, - предупредили в ведомстве.

Чтобы избежать рисков и предупредить возгорание, спасатели советуют содержать автомобиль в полной технической исправности и вовремя проходить техническое обслуживание. Установку и ремонт электрооборудования доверять следует только специалистам и не устанавливать в автомобиле несертифицированные или кустарные устройства. Кроме того, не стоит перевозить горюче-смазочные жидкости и газы в салоне и багажном отделении автомобиля без крайней необходимости. И уж тем более лучше избежать курения в салоне авто.

- Если автомобиль начал ехать рывками, прерывисто или пропадают функции бортовой сети, то в таком случае лучше всего остановиться, заглушить авто и обесточить его, скинув клеммы у аккумулятора. Далее необходимо доставить транспортное средство на буксире или эвакуаторе на ремонтную станцию, - добавили в окружном управлении МЧС.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ ЗАГОРЕЛСЯ

- При появлении первых признаков возгорания (а это может быть как запах дыма и резкий запах бензина или газа, так и визуальное появление дыма или огня) нужно немедленно прекратить движение и остановить транспортное средство.

- Мотор глушить обязательно и на всякий случай достать ключ из замка зажигания. В случае если автомобиль работает на газу, необходимо перекрыть краны, расположенные в багажном отделении.

- Зафиксировать колеса, поставив автомобиль на ручник или на скорость, если коробка переключения передач механическая.

- Снять клеммы с аккумуляторной батареи.

- При блокировке дверей разбить стекло подручными средствами и выбраться из автомобиля.

- При незначительном возгорании приступить к тушению при помощи огнетушителя, который, конечно же, должен храниться в исправном состоянии.

- При быстром распространении огня в районе бензобака лучше не рисковать и немедленно покинуть автомобиль, отойдя на безопасное расстояние не менее 10 -15 метров.

- Вызвать пожарно-спасательные силы по телефону 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU